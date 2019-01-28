نادي النصر يكتسح أُحد ويواصل مطاردة الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح نادي النصر منافسه أحد، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا بهدفين، جاء الأول عبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثاني عبر سلطان الغنام في الدقيقة 45+1، وكلاهما من تسديدتين من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، سجل يحيى الشهري هدفًا في الدقيقة 71، قبل أن يضيف عوض خميس الهدف الرابع في الدقيقة 78.

واستعاد النصر توازنه بعد أن تعادل مع الفتح والفيصلي في الجولتين الماضيتين، ليحقق فوزه الحادي عشر، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

في حين ظل رصيد أُحد عند 6 نقاط فقط في المركز الأخير.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16

النصر 1 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/v98sZmcq1X — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ يناير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : سلطان الغنام في الدقيقة 46

النصر 2 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/nQ16IaTQib — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٨ يناير ٢٠١٩

• هدف الفنان يحيى الشهري ???? pic.twitter.com/IkCUE7Db2X — أهداف – منبر النصر (@NsrMnbr) ٢٨ يناير ٢٠١٩