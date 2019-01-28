القنوات الناقلة لمباراة النصر وأحد اليوم في الدوري السعودي

تُستكمل، مساء اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأبرز لقاء وهو النصر ضد أحد.

ويستضيف النصر، نظيره أحد على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة ملاحقته للهلال على الصدارة.

وغابت الانتصارات عن “العالمي” خلال الجولتين السابقتين، حيث تعادل سلبيًا أمام مضيفه الفتح، وتعادل أيضًا إيجابيًا بهدفين لكل فريق أمام مضيفه الفيصلي.

ويتطلع البرتغالي فيتوريا مدرب النصر إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري مع فريقه النصر، بعدما حقق انتصارين أمام الأنصار والفيحاء في كأس الملك، ويوجد النصر في وصافة جدول الدوري برصيد 43 نقطة.

وفي المقابل يبحث أحد عن الخروج من مأزق النتائج السلبية التي حققها الفريق هذا الموسم؛ حيث يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط والخسارة ستقربه أكثر من العودة لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن النصر قد فاز أمام أحد (2-1) في مباراة الدور الأول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:20 بتوقيت القاهرة، 18:20 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات KSA SPORT +1، وDawri Plus 1 HD، ويعلق عليها جعفر الصليح وعبدالله الغامدي.