موعد مباراة النصر ضد أحد اليوم في الدوري السعودي

يصطدم نادي النصر بنظيره أحد، مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخرج النصر، ثاني الترتيب، برصيد 34 نقطة لمواجهة نظيره أحد، السادس عشر بـ6 نقاط، وهي المباراة التي دار حولها لغط شديد، أسفر عن استقالة رئيس المسابقات عادل البطي، وعدد من أعضاء اللجنة، لعدم علمهم بقرار نقل المباراة إلى المجمعة.

ويتطلع النصر لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين، إذ تعادل مع الفتح (0-0)، والفيصلي (2-2)، كما يتطلع إلى مواصلة ملاحقته للهلال المتصدر.

وصعد العالمي لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الفيحاء بسداسية نظيفة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر الهلال، فبعد مرور 16 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى هزيمتين فقط.

أينما يكون #النصر .. جماهير الوفية دوماً معه ????

غداً الأثنين ..

يومٌ جديد .. وميعادٌ يتجدد ???? pic.twitter.com/2q2ybdXzyb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 27, 2019

يعيش فريق أحد موسمًا للنسيان حتى الآن في الدوري السعودي، ويتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد 6 نقط خلف الاتحاد الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الخامس عشر، فإلى الآن وبعد أن لعب الفريق 16 مباراة، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 12 مواجهة.. لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة في المباراة ضد أحد، لكن سيغيب النيجيري أحمد موسى نظراً لوفاة والدته، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف.

هذا اللقاء هو الأول في الدوري للمدرب الجديد فيتوريا، الذي لن يغير طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بعمر هوساوي وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه يحيى الشهري، ونور الدين أمرابط، ولن يغيب عن أحد أي لاعب للإصابة أو للإيقاف.

يذكر أن النصر قد فاز أمام أحد (2-1) في مباراة الدور الأول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 17:20 بتوقيت القاهرة، الـ18:20 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات KSA SPORT +1، وDawri Plus 1 HD، ويعلق عليها جعفر الصليح وعبدالله الغامدي.