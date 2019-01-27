تعرف على رد فعل خيسوس عندما علم بقرار إقالته من تدريب نادي الهلال السعودي

قال أوكتافيو ماتشادو، أحد الأصدقاء المقربين من المدير الفني لنادي الهلال السعودي، البرتغالي خورخي خيسوس أن المدرب لا يعلم شيئًا عن قرار إقالته من تدريب “الزعيم”، ويبدو أن الأخبار التي راجت مؤخرًا ضمن الشائعات التي تلاحق المدرب.

وقال ماتشادو في تصريحات عبر قناة CMTV نقلتها صحيفة “sapo “:” لقد تحدثت مع خورخي خيسوس قبل قليل بخصوص موضوع الإقالة وضحك، كان في مزاج جيد، وقمنا بإجراء مكالمة فيديو، لا يعرف شيئًا عن الخبر ولم يتحدث معه أحد. “

وتابع: “أخبرني بأنه يريد اللاعب الإيطالي جيوفينكو في الفريق بأسرع صورة لمعالجة وضع الفريق في الأيام الأخيرة”.

وكانت تقارير قد ترددت بحسب مصادر قريبة للغاية من إدارة الهلال بأنها اتفقت مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لخلافة خيسوس في الفريق.

واستعاد نادي الهلال، طريق الانتصارات من جديد في الدوري السعودي لكرة القدم، فبعد تعادلين، نجح في اكتساح مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.