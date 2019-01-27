ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الفيحاء بخماسية (صورة)

استعاد نادي الهلال، طريق الانتصارات من جديد في الدوري السعودي لكرة القدم، فبعد تعادلين، نجح في اكتساح مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

وأحرز خماسية الهلال، الإسباني جوناثان سوريانو (هدفين)، والبرازيلي كارلوس إدواردو (هدفين)، والفنزويلي غيلمين ريفس في الدقائق 27 و43 و55 و57 و90+3 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الفيحاء الوحيد عن طريق ضيف الله ضافي القرني في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدّر الهلال الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، تغلَّب “الفتح” على ضيفه “القادسية” بهدفين دون ردٍ، سجلهما البرازيلي جواو بيدرو من ضربة جزاء، ومحمد عبده خبراني لاعب القادسية بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 19 و90+3 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى الفتح للمركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما تجمّد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: