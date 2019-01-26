عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي خلفًا لعادل البطي

أعلن اتحاد الكرة السعودي تعيين عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات، بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي.

وأثار عادل البطي حالة من الجدل، بعدما قدم استقالته من رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ احتجاجًا على إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه.

????| المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة pic.twitter.com/TvHpTtmmb9 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 26, 2019

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت بيانًا رسميًّا، مساء الخميس، بنقل مباراة النصر وأُحد من استاد الملك فهد الدولي، وإقامتها على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الإثنين المقبل، بدلًا من يوم الأحد.

وأكدت لجنة المسابقات أن قرار نقل مباراة النصر وأُحد المقبلة، جاء لعدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد، وفقًا لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.