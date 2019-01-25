تقارير.. نادي الهلال السعودي يرفع عرضه لضم البرازيلي فابيو ليما من الوصل الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه لنظيره الوصل الإماراتي؛ من أجل ضم اللاعب البرازيلي فابيو ليما.

وكشفت التقارير أن الوصل قرر عقد اجتماع حاسم، يوم السبت؛ من أجل اتخاذ القرار النهائي فيما يخص هذا الشأن.

وانتقل فابيو ليما إلى نادي الوصل الإماراتي في صيف عام 2014، قادمًا من فريق أتلتيكو جويانينسي، الذي ينشط في الدرجة الثانية البرازيلية.

وكانت صحيفة “الجزيرة” قد أشارت إلى أن عرض الهلال كان استعارة اللاعب فقط، وهو ما رفضته إدارة الوصل التي ترغب في بيعه .

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الهلال عرضوا زيادة المقابل المادي لأجل الاستعارة، فيما لم تتلقَ حتى الآن ردًا من إدارة النادي الإماراتي.

وكان الهلال قد فاوض ليما في الصيف الماضي، إلا أن إدارة ناديه الإماراتي طلبت الحصول على مبلغ خرافي وقتها للموافقة على انتقاله للسعودية.

من جهة أخرى، أصدرت إدارة نادي الهلال تأشيرة دخول الأراضي السعودية للاعب الإيطالي جوفينكو لاعب تورنتو الكندي؛ تمهيدًا للتوقيع معه، حيث تواجد وكيل أعماله في الرياض مؤخرًا للاطلاع على بعض المرافق المهمة، بناءً على طلب اللاعب والمتعلقة بالمعيشة والسكن في الرياض ومقر النادي، وغيرها قبل التعاقد.