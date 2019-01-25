لماذا أثارت استقالة عادل البطي رئيس لجنة المسابقات غضب جماهير نادي النصر السعودي؟

انتقدت جماهير نادي النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتحاد كرة القدم ومسؤولي الرياضة؛ بسبب ما قالوا إنه محاولة لعرقلة مسيرة الفريق، إثر استقالة عادل البطي، اليوم الجمعة، من منصبه، احتجاجًا على إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار استقالة البطي بسبب البيان الذي صدر بشأن نقل مباراة النصر وأُحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت بيانًا رسميًا، مساء الخميس، بنقل مباراة النصر وأُحد من استاد الملك فهد الدولي، وإقامتها على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الإثنين المقبل، بدلًا من يوم الأحد.

وأكدت لجنة المسابقات أن قرار نقل مباراة النصر وأُحد المقبلة، جاء لعدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد، وفقًا لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتولى عادل البطي رئاسة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت استقالة البطي من رئاسة لجنة المسابقات لتشعل النار، إذ تساءلت الجماهير عن المسؤول الذي قرر نقل مباراة أحد للمجمعة على عكس رغبة النادي للعب في الرياض.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، في حين يتذيل أحد سلم الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

وقال الإعلامي حواس العايد: “من أصدر قرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة وأجلها يوم”.

من اصدر قرار نقل مباراة النصر واحد الى المجمعه وأجلها يوم ????؟! اذا #عادل_البطي ولجنة المسابقات ب@saudiFF م تعلم اي شي عن القرار ???? اعتقد اننا سنشهد كشف حقائق اخرى جديده ومثيره؟ pic.twitter.com/cFIWmJSwcM — حواس العايد (@Hawasalayed) January 25, 2019

الإعلامي بندر العتيبي، قال: “بعد استقالة عادل البطي لعدم معرفته بقرار نقل مباراة النصر وأحد للمجمعة “، الشكوك تضاعفت ‏عند جميع الرياضيين بوجود عمل خفي من أجل تعثر مسيرة العالمي في الموسم الحالي”.

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بعد استقالة عادل البطي لعدم معرفته بقرار نقل مباراة النصر واحد للمجمعة

"الشكوك تضاعفت"

عند جميع الرياضيين بوجود عمل خفي من اجل تعثر مسيرة العالمي في الموسم الحالي!!!! — بندر العتيبي (@bandar_52) January 25, 2019

سالم العثمان، مدير الكرة السابق في النصر، أشار: “إذا كان القرار تم اتخاذه من دون الرجوع لرئيس لجنة المسابقات فهذه قضية فساد إدارية داخل أوساط الاتحاد السعودي وحدها، دون التطرق للظلم الذي تعرض له النصر في إصدار مثل هذا القرار المجحف في نقل وتأجيل مباراته خارج أرضه، ‏فوضى”.