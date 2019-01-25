نادي الاتفاق السعودي يجدد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حتى 2022

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الجمعة، تجديد عقد حارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي حتى عام 2022.

وقال الاتفاق صاحب المركز الثامن في المسابقة عبر حسابه على تويتر، اليوم: “إدارة نادي الاتفاق تمدد عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى 2022”.

وانضم الحارس الدولي الجزائري للاتفاق، الذي بلغ دور الثمانية في كأس ملك السعودية، الموسم الماضي في صفقة مجانية.

رسمياً – إدارة #الاتفاق تجدد عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي لغاية 2022 ❤️???? pic.twitter.com/zf94KrscNc — نادي الاتفاق السعودي (@FC_Ettifaq) January 25, 2019

وشارك مبولحي مع منتخب الجزائري بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، لكنه تألق بشكل لافت في البرازيل 2014 تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوجيتش، حيث ساهم في التأهل إلى الدور الثاني، وأدى مباراة كبيرة أمام ألمانيا التي توجت باللقب فيما بعد.

وسبق لمبولحي اللعب لأندية تشسكا صوفيا البلغاري وأجاكسيو الفرنسي وأنطاليا سبور التركي فضلًا عن تجربة في الدوري الياباني.