نقل مباراة النصر وأحد في الدوري السعودي من استاد الملك فهد إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر وأحد في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وإقامتها يوم الإثنين المقبل.

وأصدرت اللجنة بيانًا بررت قرارها باستنادها إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات، والتي نصت على أنه “يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة، أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة”.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه، أجبرها على نقل المباراة إلى المجمعة.

#لجنة_المسابقات: نقل مباراة #النصر_أحد من استاد الملك فهد الدولي إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية وإقامتها يوم الاثنين المقبل. pic.twitter.com/LhyAl2U6a6 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم أعلنت، الأربعاء الماضي، رفضها التام خياري اللعب خارج مدينة الرياض، أو تأجيل مباراة أحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد السويلم رفض ناديه خيار التأجيل رفضًا قاطعًا؛ لضغط المباريات، لافتًا إلى أن تحذيراته مسبقًا من سوء أرضية الملعب قوبلت بتغريمه.