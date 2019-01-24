النادي الأهلي السعودي يعلن توقيعه عقدًا مبدئيًا مع أديرلان سانتوس مدافع فالنسيا الإسباني

وقّع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، يوم الخميس، عقدًا مبدئيًا مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من فالنسيا الإسباني.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: وقّع النادي الأهلي عقدًا مبدئيًا مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

وقع النادي #الأهلي عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين. pic.twitter.com/CYV2mA0slB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 24, 2019

وبدأ صاحب الـ “29 عامًا” مشواره مع سالغيرو البرازيلي، وانتقل إلى تروفنسي البرتغالي وبعدها لعب لسبورتينغ براغا البرتغالي، ثم انتقل إلى فالنسيا الإسباني في 2015، وأعاره النادي الإسباني مرتين، الأولى مع ساوباولو والثانية مع فيتوريا بالبرازيل.