وفاة والدة أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي

تقدَّم نادي النصر السعودي بأحر التعازي للاعب الفريق النيجيري أحمد موسى بعد وفاة والدته، اليوم الخميس.

ونشر النادي نعيًا للاعب على الحساب الرسمي على “تويتر”، داعين المولى -عزَّ وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويهلمه وأهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الجهاز الفني في نادي النصر السعودي وافق على طلب أحمد موسى بالمغادرة إلى نيجيريا للوقوف مع والدته، نظرًا للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها، أمس الأربعاء، قبل أن تُتوفَّى اليوم.

رئيس النادي الأستاذ سعود آل سويلم يقدم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين للاعب الفريق الأول النيجيري أحمد موسى في وفاة والدته . pic.twitter.com/oQ20Ayqytx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2019

وبذلك تأكد غياب موسى عن مواجهة أُحد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن أحمد موسى ما زال في مرحلة التأهل من الإصابة التي تعرَّض لها مؤخرًا مع الفريق في إحدى مباريات الدوري.