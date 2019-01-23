مباراة الأهلي والوحدة.. مشجع مُسن يبكي بعد خروج الراقي من كأس خادم الحرمين (فيديو)

أجهش رجل مسن، من مشجعي النادي الأهلي السعودي بالبكاء، عقب إقصاء فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة في دور الـ16.

والتقطت كاميرا المباراة حزن الرجل المسن وبكاءه بعد توديع الأهلي للبطولة من دور الـ16، وفشل الفريق الجدواي في الحفاظ على تقدمه وخسارته بركلات الترجيح.

وصعد الوحدة إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين لكرة القدم بعد تغلبه 3-1 على مستضيفه الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء.

دموع “الحزن” من مشجع كبير بالسن للنادي #الاهلي بعد خروج الفريق من كأس الملك#الاهلي_الوحده pic.twitter.com/CxpzccpVSV — الكرة السعودية (@_ksa_football_) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وبدا الأهلي في طريقه إلى دور الثمانية بعدما حافظ على تقدمه بهدف دجانيني تافاريس في الدقيقة 40 حتى قبل خمس دقائق من النهاية.

وأدرك رومولو أوتيرو التعادل للوحدة وظلت الأمور كما هي في الوقت الإضافي.

ومرة أخرى بدأ الأهلي ركلات الترجيح بشكل جيد عندما أنقذ ياسر المسيليم الركلة الأولى من ماركوس جيلرمي لاعب الوحدة بعدما هز تافاريس الشباك.

لكن محمد عواد حارس الوحدة أنقذ الركلة الثانية من عثمان الحاج وجعل فيصل درويش النتيجة 1-1.

ثم رد القائم والعارضة ركلتي المخضرم حسين عبد الغني العائد للأهلي وزميله باولو دياز فيما نفذ ريناتو شافيز وأوتيرو ركلتيهما بنجاح ليتأهل الوحدة.