نادي الهلال السعودي يفاوض الوصل لشراء عقد البرازيلي فابيو ليما

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الإدارة الهلالية تكثف مفاوضاتها للحصول على اللاعب الذي حقق الموسم الماضي المركز الثالث في سباق هدافي الدوري.