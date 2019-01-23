نادي الهلال السعودي يفاوض الوصل لشراء عقد البرازيلي فابيو ليما

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع نظيرتها في الوصل الإماراتي للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي فابيو ليما.
وبحسب ما نقلت صحيفة الجزيرة فإن الإدارة الهلالية تكثف مفاوضاتها للحصول على اللاعب الذي حقق الموسم الماضي المركز الثالث في سباق هدافي الدوري.
ويعاني اللاعب حتى الآن مع ناديه في النتائج إذ بات في مرمى انتقادات الجماهير الوصلاوية الغير راضية عن مستواه.
وكان النصر قد تقدم بعرض لضم اللاعب الصيف الماضي نظير 15 مليون دولار لكن إدارة الوصل طلبت وقتها نحو 25 مليونًا وهو ما رفضته إدارة “العالمي”.