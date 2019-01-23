كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام اليوم الأربعاء، 3 مواجهات قوية ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن مباراة الأهلي والوحدة تستحوذ على اهتمام الجماهير السعودية في ظل الأجواء المثيرة التي تنتظر هذه المباراة المهمة.

ويلعب التعاون مع الشباب في مواجهة متكافئة في المرحلة ذاتها، كما يلعب الاتفاق مع القيصومة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 20:05 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة، ويدير المباراة الحكم الصربي ميلوراد مازيتش.

وتبث المباراة عبر قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.

سيناريو الدوري

يسعى الوحدة لتحقيق سيناريو مباراة الدوري السعودي حين فاز على الأهلي في ثاني مباراة مع المدير الفني الجديد المصري أحمد حسام ميدو بنتيجة 2/1 وبهدف قاتل وفي الدقيقة الـ 90+9.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والوحدة في كأس الملك بعد 8 أعوام حين تقابلا العام 2011 بدور الأربعة وفاز الأهلي بنتيجة 4/1.

وفاز الأهلي باللقب 13 مرة وهو الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر فوز كان العام 2016 بينما فاز الوحدة باللقب مرتين عامي 1957 و1966.

طموح الأهلي

يسعى الأهلي مع مديره الفني الأرجنتيني بابلو جويدي للانطلاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل الصعوبات التي يواجهها الفريق في بطولة الدوري للمنافسة مع الهلال والنصر.

ودعم الأهلي صفوفه ببعض الصفقات على رأسها عودة القائد المخضرم حسين عبدالغني وعبدالعزيز الشهراني لاعب فريق ضمك والتشيلي كلاوديو بايزا بعد رحيل المصري عبدالله السعيد وإصابة البرازيلي جوزيف دي سوزا التي تبعده 3 أشهر.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم الحارس ياسر المسيليم وأمامه باولو دياز وأليكسيس رواناو وسعيد المولد ومحمد عبدالشافي وفي خط الوسط حسين عبدالغني أو سلمان المؤشر ويوسف الحربي ونوح الموسى، بينما يقود مثلث الهجوم عبدالفتاح عسيري ودجانيني تافاريس وعمر السومة.

أفكار ميدو

يقدم الوحدة في الفترة الأخيرة مستويات جيدة مع مديره الفني المصري أحمد حسام “ميدو” الباحث عن تحقيق مفاجأة بالإطاحة بالأهلي من كأس الملك واستكمال المشوار، ويغيب عن الفريق المخضرم تيسير الجاسم نجم الأهلي السابق.

ويعتمد الوحدة على حارسه المصري محمد عواد وأمامه رباعي الدفاع ريناتو شافيز وعبدالله الزوري وساري عمرو وفواز الصقور، كما يقود خط الوسط في الوحدة وليد باخشوين وعلي النمر وعبدالله المالكي والجناحان ماركوس جيليرمي وروميلو أوتيرو، بينما يعتمد فرسان مكة على الكونغولي كابونغو كاسونغو في الخط الأمامي.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” إن المباراة ستكون صعبة خاصة أن ميدو من المدربين الواعدين الذين حققوا بداية قوية مع الوحدة ولديه أفكار منظمة وخاصة في المستوى الدفاعي.

وأضاف “الضغوط على الأهلي في أرضه ووسط جماهيره لعبور عقبة الوحدة وهو ما يزيد من صعوبة الفريق أمام الوحدة الذي يملك أيضًا مقومات تحقيق المفاجأة.