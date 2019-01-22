نادي الاتحاد السعودي يضم ياسين برناوي من القادسية على سبيل الإعارة

وافقت إدارة نادي القادسية، على إعارة اللاعب ياسين برناوي للاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم.

وقال نادي القادسية في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس):” تمت الموافقة على إعارة اللاعب ياسين برناوي لنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر”.

???? تمت الموافقة على إعارة اللاعب ياسين برناوي لنادي #الاتحاد لمدة 6 أشهر .. pic.twitter.com/hfsaoofn8u — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وأصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا قالت فيه:”مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي هشام ناظر يتعاقد مع اللاعب ياسين برناوي بنظام الإعارة”.

وأضافت:”سينضم برناوي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى نهاية الموسم، ويملك النادي أحقية بشراء عقده عقب نهاية فترة الإعارة”.

واختتمت إدارة نادي الاتحاد بيانها قائلًة:”يتمنَّى مجلس الإدارة التوفيق للاعب، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين بتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية”.