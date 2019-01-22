بالمستندات.. الأهلي المصري يكشف تفاصيل شكواه ضد بيراميدز بسبب صفقة عبدالله السعيد

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا يكشف خلاله تفاصيل الشكوى التي تقدم بها إلى اتحاد الكرة المصري؛ للحصول على حقوقه في صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى نادي بيراميدز.

وجاء نص البيان كالتالي: “إدارة النادي تعلن أن الأهلي تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، بتاريخ 5 يناير الجاري؛ للحصول على حقوقه المالية، طرف أهلي جدة السعودي واللاعب عبدالله السعيد، بعد انتقال الأخير إلى نادي بيراميدز في 4 يناير من نفس الشهر”.

وأضاف البيان: “ينص العقد الثلاثي بين النادي الأهلي، وأهلي جدة وعبدالله السعيد وبوضوح على أنه حال انتقال اللاعب لأي نادٍ مصري، يحصل الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار. ولم يبت اتحاد الكرة في الشكوى حتى الآن لأسباب غير مفهومة”.

وأكمل البيان: “أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى نادي أهلي جدة بتاريخ 8 يناير الجاري، تطالبه فيه بحصول الأهلي على مستحقاته المالية البالغة 2 مليون دولار، وفقًا للعقد المبرم بين الأطراف الثلاثة وهو شريعة المتعاقدين”.

وأتم البيان: “يأتي هذا في الوقت الذي خرج فيه أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في وسائل الإعلام دون أن يتحرى الدقة، وقال إن الأهلي لم يتقدم بشكوى بشأن حقوقه في عقد اللاعب عبدالله السعيد، وانتقاله إلى بيراميدز، وهو كلام ينافي الحقيقة تمامًا”.

وقضى عبدالله السعيد النصف الأول من الموسم الجاري مع نادي أهلي جدة السعودي، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

صاحب الـ33 عامًا لعب 14 مباراة هذا الموسم مع أهلي جدة. سجل فيها هدفين وصنع مثلهما.

وكان السعيد لاعبًا في صفوف النادي الأهلي منذ 2011 وحتى منتصف الموسم الماضي، قبل أن ينتقل معارًا إلى فريق كوبس الفنلندي، ثم ينتقل إلى أهلي جدة بشكل كامل.