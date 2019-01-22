الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد قانونية مشاركة حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة قصي الفواز، ما تردد بشأن عدم قانونية مشاركة اللاعب حمدان الشمراني مع منتخب السعودية، في بطولة كأس أمم آسيا 2019، المقامة حاليًا بالإمارات.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيه: “نود التأكيد على أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب السعودي حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ من الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة”.

????| يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن ما أثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٢ يناير ٢٠١٩

يذكر أن المنتخب السعودي ودع بطولة كأس آسيا بعد خسارته من منتخب اليابان 0-1 في دور 16.

وكانت بعض الأنباء التي وردت بعدم قانونية مشاركة الشمراني استندت إلى حصوله على بطاقة حمراء خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا أمام ماليزيا، ولم ينفذ الإيقاف المفروض عليه؛ نظرًا لخروج “الأخضر” من المسابقة حينها.