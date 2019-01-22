المنتخب السعودي مهدد بخصم نقاط من رصيده في كأس آسيا المقبلة.. تعرف على التفاصيل (صور)

قال أحمد الأمير، خبير اللوائح الرياضية، إن المنتخب السعودي قد يخصم منه 3 نقاط من رصيده في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم آسيا.

وأوضح الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن أنطونيو بيتزي أشرك اللاعب حمدان الشمراني في مباراتي السعودية أمام لبنان وقطر، في النسخة الحالية من كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، وأضاف أن اللاعب غير مؤهل للمشاركة، وأنه تم اكتشاف الأمر بعد انتهاء مشاركة الأخضر في البطولة.

وخسر المنتخب السعودي 0/1 أمام اليابان، أمس الإثنين، في دور الـ 16 ليودع البطولة.

وأضاف أحمد الأمير: “الشمراني نال البطاقة الحمراء في مباراة السعودية وماليزيا في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ولم ينفذ الإيقاف المفروض عليه؛ نظرًا لخروج السعودية من تلك البطولة”.

وأردف: “كان لزامًا تنفيذ عقوبة الإيقاف المترتبة على البطاقة الحمراء، في أول بطولة آسيوية يشترك فيها”.

وأشار أحمد الأمير إلى أن حمدان الشمراني، مواليد العام 1996، تجاوز سن بطولة تحت 23 عامًا، ولذا فإنه يحمل العقوبة معه في أول بطولة يشارك فيها، وإن كانت في مرحلة أكبر.

كما قال الاتحاد السعودي على حسابه في موقع “تويتر”: “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن ما أُثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة”.

وأكد الأمير أن اللوائح تمنح لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الآسيوي، حق إيقاف اللاعب في أول بطولة آسيوية يشارك فيها مستقبلًا، أو خصم 3 نقاط من رصيد المنتخب السعودي في النسخة المقبلة.

من جهتها، نقلت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله: “مشاركة حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 كانت قانونية، واللاعب استنفذ عقوبة إيقافه خلال مشاركة المنتخب الرسمية في كأس العالم”.

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية راح اقدم قراءة قانونية حول الموضوع بعد ساعة مدعمة بالحقائق و النصوص القانونية انتظرونا https://t.co/999XR4ELVw — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية 1️⃣ الأخضر يودع الآسيوية بنقطتين.. وطرد https://t.co/SRya9OuMMU#حمدان_الشمراني طرد في اخر مباراة للمنتخب الاولمبي في دوري المجموعات لكاس اسيا في الصين و خرج المنتخب من البطولة بعد هذه المباراة — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية 2️⃣ نتيجة لعدم تنفيذ العقوبة في نفس البطولة و الفئة السنية ترحل العقوبة الى اول مباراة للاعب مع منتخب بلاده في الفئة السنية التالية حسب نص المادة 38.2.2 pic.twitter.com/LU50qQ4ZsX — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية 4️⃣ و بالتالي فان #حمدان_الشمراني غير مؤهل قانونيا للمشاركة في اول مباراة في #كأس_آسيا_الإمارات_2019 و مشاركته تعتبر غير قانونية و تطبق عليها المادة 56 من لائحة الانضباط الاسيوية و يعتبر المنتخب خاسر 3-0 pic.twitter.com/ydpsXZZ8hq — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية 6️⃣ ختاماً اليس من المفترض ان يكون لدينا نظام حاسوبي مركزي تدخل فيه كل البطاقات الملونة الخاصة بلاعبي الاندية و المنتخبات و تديره #لجنة_الانضباط ؟ لماذا اذا لم تكتشف #لجنة_الانضباط و اداري المنتخب ذلك الايقاف ؟ pic.twitter.com/7UxUJSfKQY — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية من الممكن ان يتم استبعاد #المنتخب_السعودي_الاول او خصم ٣ نقاط من اول بطولة قادمة في قارة اسيا نتيجة مشاركة #حمدان_الشمراني مع المنتخب و هو موقوف و لم يتم اكتشاف ذلك الا بعد خروج المنتخب السعودي من البطولة الحالية https://t.co/DhEpFCU8xN — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩

#حمدان_الشمراني#كاس_اسيا_2019_الامارات #السعودية 5️⃣ ونظراً لان اكتشاف المخالفة حصل بعد خروج #المنتخب_السعودي من #كأس_آسيا_الإمارات_2019 فان للجنة الانضباط الاسيوية الحق في ابعاده عن البطولة القادمة او خصم ٣ نقاط من المنتخب في اول بطولة يلعبها في اسيا حسب نص م 56.3 pic.twitter.com/IuSVpMbcQn — Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) ٢٢ يناير ٢٠١٩