المنتخب السعودي مهدد بخصم نقاط من رصيده في كأس آسيا المقبلة.. تعرف على التفاصيل (صور)

المنتخب السعودي مهدد بخصم نقاط من رصيده في كأس آسيا المقبلة.. تعرف على التفاصيل (صور)

المصدر: فريق التحرير

قال أحمد الأمير، خبير اللوائح الرياضية، إن المنتخب السعودي قد يخصم منه 3 نقاط من رصيده في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم آسيا.

وأوضح الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أن أنطونيو بيتزي أشرك اللاعب حمدان الشمراني في مباراتي السعودية أمام لبنان وقطر، في النسخة الحالية من كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، وأضاف أن اللاعب غير مؤهل للمشاركة، وأنه تم اكتشاف الأمر بعد انتهاء مشاركة الأخضر في البطولة.

وخسر المنتخب السعودي 0/1 أمام اليابان، أمس الإثنين، في دور الـ 16 ليودع البطولة.

وأضاف أحمد الأمير: “الشمراني نال البطاقة الحمراء في مباراة السعودية وماليزيا في كأس آسيا تحت 23 عامًا، ولم ينفذ الإيقاف المفروض عليه؛ نظرًا لخروج السعودية من تلك البطولة”.

وأردف: “كان لزامًا تنفيذ عقوبة الإيقاف المترتبة على البطاقة الحمراء، في أول بطولة آسيوية يشترك فيها”.

وأشار أحمد الأمير إلى أن حمدان الشمراني، مواليد العام 1996، تجاوز سن بطولة تحت 23 عامًا، ولذا فإنه يحمل العقوبة معه في أول بطولة يشارك فيها، وإن كانت في مرحلة أكبر.

كما قال الاتحاد السعودي على حسابه في موقع “تويتر”: “يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن ما أُثير بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب المنتخب الوطني الأول حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 عارٍ عن الصحة، وأنه يملك من المستندات الدولية الرسمية ما يؤكد نظامية مشاركته قبل الدخول في البطولة”.

وأكد الأمير أن اللوائح تمنح لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الآسيوي، حق إيقاف اللاعب في أول بطولة آسيوية يشارك فيها مستقبلًا، أو خصم 3 نقاط من رصيد المنتخب السعودي في النسخة المقبلة.

من جهتها، نقلت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله: “مشاركة حمدان الشمراني في كأس آسيا 2019 كانت قانونية، واللاعب استنفذ عقوبة إيقافه خلال مشاركة المنتخب الرسمية في كأس العالم”.

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