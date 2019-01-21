أنمار الحائلي يستقيل من مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي (صورة)

أعلن أنمار الحائلي عضو إدارة نادي الاتحاد السعودي استقالته من منصبه منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد الحائلي قائلًا: “جمهور نادي الاتحاد الحبيب طيلة الست سنوات الماضية دعمنا بكل ما نملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي، ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الاتحاد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح”.

وكان الحائلي قد ظهر مع الاتحاد منذ نحو 6 أعوام حيث دعم النادي بما يقرب من 80 مليون ريال وسبق له رئاسة النادي العام 2017 ثم عاد مجددًا لعضوية مجلس الإدارة في 2018 قبل أن يعلن استقالته.

#الإتحاد جمهور نادي الإتحاد الحبيب طيلة الست السنوات الماضية دعمنا بكل مانملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت بإستقالتي من مجلس إدارة نادي الإتحاد متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. — أنمار الحائلي (@anmar444) ٢١ يناير ٢٠١٩

وتمت إقالة الحائلي من رئاسة العميد إبان وجود المستشار تركي آل الشيخ حيث اُتهم وقتها في قضايا تتعلق بالفساد.

وجاءت استقالة الحائلي بعد وقت قصير من فوز الاتحاد 3/0 على التقدم في دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.