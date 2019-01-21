نادي الهلال يحقق فوزًا دراميًا على الفيصلي ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزًا دراميًا على الفيصلي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وافتتح روجيريو دي أسيس كوتينيو التسجيل للفيصلي في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 19.
وتقدم الفيصلي مجددًا عبر روجيريو دي أسيس كوتينيو أيضًا في الدقيقة 37، في حين تعادل ناصر الدوسري في الدقيقة 79.
وانتزع الهلال الفوز بهدف من جيلمين ريفاس في الدقيقة 83، ليتأهل الهلال إلى ربع النهائي.
ولحق الهلال بالنصر والاتحاد إلى ربع النهائي.
والأهلي هو أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس خادم الحرمين برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 للاتحاد و8 للهلال و6 للنصر.
الهدف الاول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيريو في الدقيقة 2
الهلال 0 1 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/tWhVzlcgPE
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الاول لنادي #الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 19
الهلال 1 1 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/X8BCvsnP4E
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيريو في الدقيقة 37
الهلال 1 2 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/fVSun4cTAh
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب ناصر الدوسري في الدقيقة 79
الهلال 2 2 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/GXEJrfn6DW
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩
الهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب ريفاس في الدقيقة 83
الهلال 3 2 الفيصلي
#الهلال_الفيصلي
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/4lINq0M98M
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩