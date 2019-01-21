نادي الهلال يحقق فوزًا دراميًا على الفيصلي ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزًا دراميًا على الفيصلي بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح روجيريو دي أسيس كوتينيو التسجيل للفيصلي في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 19.

وتقدم الفيصلي مجددًا عبر روجيريو دي أسيس كوتينيو أيضًا في الدقيقة 37، في حين تعادل ناصر الدوسري في الدقيقة 79.

وانتزع الهلال الفوز بهدف من جيلمين ريفاس في الدقيقة 83، ليتأهل الهلال إلى ربع النهائي.

ولحق الهلال بالنصر والاتحاد إلى ربع النهائي.

والأهلي هو أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس خادم الحرمين برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 للاتحاد و8 للهلال و6 للنصر.