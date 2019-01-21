أهداف مباراة النصر والفيحاء.. 6/0 للعالمي (فيديو)

افتتح جوليانو فيكتور دي باولا التسجيل في مباراة فريقه النصر مع الفيحاء، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 52.

وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 56.

وعاد عبدالرزاق حمدالله وسجل 3 أهداف في الدقائق 59، و72، و81، بينما سجل فهد محمد الجميعة الهدف السادس في الدقيقة 86.

ووصل النصر لدور الـ 16 بعدما تجاوز عقبة الجندل 6/0 في دور الـ64، ثم الأنصار 5/0 في دور الـ 32.

والاتحاد هو حامل لقب البطولة، الموسم الماضي، بفوز على الفيصلي 3/1.

في حين أحرز النصر اللقب 6 مرات.

الهدف الثاني لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 56

الفيحاء 0 : 2 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/tEwITgiYc5 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 60

الفيحاء 0 : 3 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/VjppCuHGZN — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩