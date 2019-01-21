أهداف مباراة الاتحاد والتقدم.. 3/0 للعميد (فيديو)

سجل عبدالله العمار الهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع التقدم، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستغل عبدالله العمار فشل لاعبي التقدم في إبعاد الكرة، ليسددها قوية في المرمى في الدقيقة الثانية.

وهذه أول مباراة لعبدالله العمار، منذ انتقاله للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الحالي قادمًا من الفتح.

وسجل روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدفين الثاني والثالث للاتحاد في الدقيقتين 35 و42.

الهدف الاول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 2

التقدم 0 : 1 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Js1Um4KF2h — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

ووصل الاتحاد إلى دور الـ 16، بعدما تغلب 3/1 على الجبيل في دور الـ 64، ثم 2/1 على الوشم في دور الـ 32.

والاتحاد هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز 3/1 على الفيصلي الموسم الماضي.

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 35

التقدم 0 : 2 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HPpF6vX71G — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩