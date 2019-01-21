أهداف مباراة الاتحاد والتقدم.. 3/0 للعميد (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد والتقدم.. 3/0 للعميد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالله العمار الهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع التقدم، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستغل عبدالله العمار فشل لاعبي التقدم في إبعاد الكرة، ليسددها قوية في المرمى في الدقيقة الثانية.

وهذه أول مباراة لعبدالله العمار، منذ انتقاله للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الحالي قادمًا من الفتح.

وسجل روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدفين الثاني والثالث للاتحاد في الدقيقتين 35 و42.

ووصل الاتحاد إلى دور الـ 16، بعدما تغلب 3/1 على الجبيل في دور الـ 64، ثم 2/1 على الوشم في دور الـ 32.

والاتحاد هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز 3/1 على الفيصلي الموسم الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع