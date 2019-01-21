ماذا قال خوان بيتزي بعد مباراة السعودية واليابان وتوديع كأس آسيا؟

قال المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، إنه راضٍ عن أداء لاعبي المنتخب السعودي رغم الخسارة أمام اليابان، الإثنين، في دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأوضح بيتزي في مؤتمر صحفي بعد المباراة، “اللاعبون لم يخذلوني من خلال ما قدّموه من مستويات خلال المباريات السابقة ومباراة اليوم، لكن لا بد أن لا ننسى أننا لعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في آسيا، والذي يشارك معظم لاعبيه في الدوريات الأوروبية”.

وأضاف: “راضٍ جدًا عن اللاعبين الذين مثلوا أفكاري واستراتيجيتي داخل الملعب، وندرك أخطاءنا وسيتم تحليلها بشكل متكامل في الفترة المقبلة، ولم تكن اللمسة الأخيرة حاضرة لدى اللاعبين في فرص المباراة”.

وخسر الأخضر السعودي 0/1 سجله تاكيهيرو تومياسو، في الدقيقة 20، ليودع من دور الـ16، بعد أن حقق فوزين وخسارة في الدور الأول.

وأردف: “اخترنا اللاعبين الأفضل وجميعهم استحقوا تمثيل المنتخب، وراضٍ عمّا قدّموه خلال البطولة وما سعوا بشكل جدي لتطبيقه في المباريات من خطط واستراتيجيات فنية”.

وألن بيتزي انتهاء مهمته مع منتخب السعودية، قائلًا: “عملي مع المنتخب السعودي انتهى اليوم، ولا أعلم أي شيء عن المرحلة المقبلة، ولم يتحدث أحد معي بالاتحاد السعودي في هذا الشأن”.

وعن مستوى الكرة السعودية، ووسائل تحسينها، أضاف المدرب الأرجنتيني “الأمر يحتاج وقتًا لتغيير الفلسفة، بالنسبة للمدربين الذين استلموا المسؤولية، بعد تعود اللاعبين على مدربين آخرين”.

من جهته قدّم المهاجم فهد المولد اعتذاره للجماهير السعودية بعد الخسارة أمام اليابان في دور الـ16.

وقال المولد إن الأخضر كان الأفضل في المباراة لكن التوفيق لم يكن حليفه على أرض الميدان.

وأوضح “حاولنا قدر المستطاع أن نحقق نتيجة ترضي جماهيرنا، قدّمنا مباراة جيدة أمام اليابان، ولكن تبقى هذه أحكام كرة القدم، تفوز في مرة، وتخسر في أخرى، نقدم اعتذارنا للجماهير”.

من جهته، أبدى المدافع ياسر الشهراني أسفه على مغادرة البطولة من دور الـ16، وقال: “اجتهدنا وسعينا لتقديم كل ما نملك للفوز في المباراة، إلا أن ذلك لم يكتب لنا”.

بينما شدد سالم الدوسري على أن الفوز يحسب للجميع، والخسارة تعد مسؤولية كل العناصر، وقال:” سيطرنا على مجريات المباراة، كنّا الأفضل، ولكن منتخب اليابان نجح في تحقيق الفوز باستثماره فرصة واحدة فقط، عملنا جاهدين ولعبنا بكل ما أوتينا أجل الشعار الأغلى”.