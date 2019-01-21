المنتخب السعودي يودع كأس آسيا 2019 بالخسارة من اليابان (فيديو)

تلقت السعودية هدفًا في الشوط الأول لتخسر 1-صفر أمام اليابان في الشارقة وتودع كأس آسيا 2019 من دور الستة عشر، اليوم الإثنين.

وسجل المدافع تاكيهيرو تومياسو الهدف الوحيد بضربة رأس ليقود اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، للتأهل لدور الثمانية، حيث تواجه فيتنام في دبي، يوم الخميس القادم.

وكان للمنتخب السعودي نصيب الأسد من الاستحواذ، لكنه لم ينجح في صناعة الكثير من الفرص الحقيقية أمام دفاع اليابان الصلب بقيادة مايا يوشيدا مدافع ساوثامبتون.

هدف ⚽️ الدفاع السعودي يعاني والياباني تومياسو يسجل الأول من رأسية بعد ركلة ركنية. السعودية 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/AgMwYO55aw — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019

واعتمدت اليابان على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على دفاع السعودية مع تقدم لاعبيها للهجوم سعيًا وراء التعادل، لكنها لم تستطع زيادة النتيجة رغم أنها واصلت تفوقها على المنتخب السعودي في مواجهتهما في كأس آسيا، إذ انتصرت للمرة الخامسة في ست مباريات بينهما بالمسابقة القارية.

وهذه أول مرة لا تصل فيها السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، للنهائي بعد تجاوز دور المجموعات. وخرج المنتخب السعودي من الدور الأول في 2011 و2015 بعد أن بلغ النهائي في 2007.