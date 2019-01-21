مباراة السعودية واليابان.. التشكيلة الرسمية لـ”الأخضر”

أعلن خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن قائمة فريقه التي ستواجه اليابان، ظهر اليوم الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة حاليًا بدولة الإمارات.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

محمد العويس – محمد البريك – محمد آل فتيل – علي البليهي – ياسر الشهراني – عبد الله عطيف – حسين المقهوي – عبد العزيز البيشي – سالم الدوسري – هتان باهبري – فهد المولد.

فما أجرى هاجيمي مورياسو مدرب اليابان عشرة تغييرات على التشكيلة التي هزمت أوزبكستان في ختام دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور الثاني، وعاد لقائمته المفضلة بقيادة مايا يوشيدا مدافع ساوثامبتون.

ويقود موتو يوشينوري مهاجم نيوكاسل يونايتد، وهو الوحيد الذي شارك أمام أوزبكستان في التشكيلة التي تواجه السعودية، الخط الأمامي ومن خلفه تاكومي مينامينو لاعب رد بول سالزبورج والمتألق جينكي هاراجوتشي لاعب هانوفر. ويغيب أيوما توشيهيرو بسبب الإصابة.

ويدير المباراة الحكم الإماراتي محمد عبد الله.

3 مواجهات بمرحلة خروج المغلوب من #كأس_آسيا: انتصاران لليابان وواحد للسعودية. من يكون رابع المتأهلين لربع نهائي #كأس_آسيا2019 بعد مباراة #اليابان_السعودية ????????????????؟ تشكيل الفريقين ???? pic.twitter.com/q7Uye4hFNe — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 21, 2019

ويسعى منتخب السعودية إلى الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية على حساب منتخب اليابان في لقاء اليوم.

وصعد المنتخب السعودي لدور الـ 16 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته (المجموعة الخامسة) التي كانت تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية، وحصوله على 6 نقاط نظير الفوز على كوريا الشمالية ولبنان 4-0 و2-0، وخسارته في الجولة الثالثة من قطر بثنائية نظيفة، وضعته في مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة السادسة، وهو المنتخب الياباني الذي فاز بجميع لقاءاته في مجموعته التي ضمت أوزبكستان وعمان وتركمانستان.

ويدخل الساموراي لقاء اليوم، وفي جعبته أربعة ألقاب باعتباره الأكثر تتويجًا باللقب في منافسات آسيا، ويطمح للتأهل وزيادة الغلة، وهو أمر لن يحدث إلا بتجاوز الأخضر.

من جهته، لا يبتعد المنتخب السعودي كثيرًا عن الساموراي، إذ يحمل في رصيده ثلاثة ألقاب كان آخرها في 1996، ويسعى إلى تحقيق طموح جمهوره، بإقصاء اليابان والزحف نحو تاج القارة الصفراء.