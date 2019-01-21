القنوات الناقلة لمباراة اليابان والسعودية اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يصطدم منتخب السعودية بنظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس أمم آسيا، في نسخته السابعة عشر، والتي تلعب في ضيافة الإمارات، وتعتبر مواجهة اليوم، أقرب للنهائي المبكر، ما يجعلها حافلة بالتحديات والندية والإثارة، خاصة أنها في مرحلة الأدوار الإقصائية بخروج المغلوب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، اليوم الاثنين، الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة على قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بتعليق رؤوف خليف، و”Alkass EXTRA One HD”.

المنتخب السعودي يدخل مواجهة اليوم، بعد أن ترقى لدور الستة عشر في المركز الثاني، لحساب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ويعمل في لقاء اليوم على تخطي عقبة المنتخب الياباني العنيد، لأجل مواصلة مسيرته نحو المواجهة النهائية، وتحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة، حيث توّج الأخضر بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضًا، وذلك في 1996.

فيما توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، في النسخ الخمس الماضية، فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992، ويبحث في هذه النسخة، عن لقبه الخامس، ويدخل مواجهة اليوم بوصفه بطل المجموعة السادسة، والتي ضمت بجانبه منتخبات عمان وأوزبكستان وتركمانستان، لكن رغم تصدره لمجموعته، لم يظهر الياباني بالمستوى المعروف به، خاصة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، والتي استحق فيها الإشادات.