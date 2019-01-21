موعد مباراة السعودية ضد اليابان اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الشارقة، في قمة مباريات دور الـ16 من منافسات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تختتم فعالياتها مطلع فبراير المقبل.

وضرب منتخب السعودية موعداً مع اليابان في ثمن نهائى كأس آسيا بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقط خلف منتخب قطر، صاحب الصدارة، بينما تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات متتالية.

وتجمع المباراة بين منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا برصيد أربع مرات، بينما تقاسمت كل من السعودية وإيران الوصافة برصيد 3 مرات.

ويأمل منتخب اليابان في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي، بعدما لعب 8 مباريات بعد فراغه من المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، نجح خلالها في تحقيق الانتصار سبع مرات، وتعادل في مباراة وحيدة، علماً أن خسارته الأخيرة كانت أمام بلجيكا في دور الـ 16 من مونديال روسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، اليوم الاثنين، الساعة الـ1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الـ 02:00 بتوقيت المكة المكرمة، الـ03:00 بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراة على قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بتعليق رؤوف خليف، و”Alkass EXTRA One HD”.