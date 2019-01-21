بيراميدز يعلن رسميًا ضم عمر خربين من نادي الهلال السعودي

أعلن فريق بيراميدز تعاقده مع اللاعب السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، في شهر يناير الجاري دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

ونشر تركي آل الشيخ، مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لخربين بقميص بيراميدز، قائلاً في تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك: “عمر خربين معنا.. وصفقة جديدة خلال 48 ساعة”.

سادس صفقات بيراميدز في يناير .. المهاجم السوري عمر خربين ⚪????6⃣???? pic.twitter.com/1glwLOY6cw — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 21, 2019

ووعد آل الشيخ بإبرام صفقة مفاجأة لبيراميدز قبل لقاء الزمالك، يوم الخميس المقبل، بالدوري المصري وتردد أنها التعاقد مع البرتغالي لويس ناني، نجم سبورتنغ لشبونة.

وأعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات تلفزيونية توصله لاتفاق مع إدارة بيراميدز يقضي بإعارة صبري رحيل الظهير الأيسر المنضم حديثًا من الأهلي مقابل انتقال أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز لزعيم الثغر.

صبري رحيل انضم إلى الاتحاد بعد رحيله من الأهلي في السابع من يناير الجاري، والآن وبعد 13 يومًا انتقل اللاعب إلى بيراميدز.

رحيل انضم إلى الأهلي قادمًا من الزمالك في 2013، وظهر بقميص المارد الأحمر في 106 مباريات خلال الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وحقق صبري رحيل 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي ولقب كأس مصر ولقبي السوبر المصري إلى جانب كأس الكونفدرالية.

???? بناء على رغبة المحترف السوري عمر خربين، وقعت إدارة النادي اتفاقية إعارته إلى نادي "بيراميدز المصري" لمدة ستة أشهر. pic.twitter.com/6N6QCO4tEv — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 21, 2019

وأبرم بيراميدز 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية بضم عبد الله السعيد وعمرو مرعي والبوركيني إريك تراوري والإكوادوري جون سيفوينتس والفلسطيني حامد حمدان والسوري عمر خربين.

وتمكّن خربين، نجم المنتخب السوري، من تحقيق الدوري السعودي مع نادي الهلال، كما فاز بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

انضمام خربين إلى بيراميدز جاء قبل مباراة مرتقبة بين بيراميدز ومتصدر الدوري المصري الزمالك يوم الخميس المقبل.

وكان آل الشيخ قد توعد الزمالك بخسارة قاسية متوقعًا تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مرمى “المارد الأبيض”.