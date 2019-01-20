لجنة الانضباط ترفض شكوى نادي النصر السعودي ضد الوحدة وعلي النمر‎

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد نظيره “الوحدة” حول لاعب الأخير علي النمر.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانًا قالت فيه إن رفض الشكوى جاء لعدم توافر أركان المخالفتين اللتين ادَّعاهما نادي النصر، من أن نادي الوحدة ولاعبه المذكور وقعا في التزوير والتزيف، بادعاء امتلاك النمر للجنسية السعودية بما يخالف المادة 75.

كما رفضت اللجنة الانضباطية الادعاء الثاني لنادي النصر بإشراك منافسه “الوحدة” أكثر من لاعب خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

من جهة أخرى، فرضت اللجنة في قرار آخر غرامة مالية على نادي النصر قدرها 26 ألف ريال لتأخر اللاعبين ثلاث دقائق قبل انطلاقة مباراة الفريق أمام الأنصار، ودقيقتين قبل بداية الشوط الثاني، مما أدى لتأخر انطلاقته عن الموعد في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما رفضت اللجنة، الاحتجاج المقدَّم من قِبل نادي الاتحاد على الإنذار الثاني الذي حصل عليه جاري رودرجيز لاعب فريقه وطرده، في مواجهة الفريق أمام الوشم في منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.