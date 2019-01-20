الاتحاد يخطف عبدالله السالم من نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ناديي الاتحاد والفيحاء السعوديين، اتفقا على انتقال عبدالله السالم، المهاجم الفيحاوي، إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم معارًا إلى نهاية الموسم، مع أفضلية شراء العقد صيفًا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، فإن الصفقة ستكلف الاتحاديين الذين قدَّموا عرضًا رسميًا وافق الفيحاء عليه، 3 ملايين ريال نظير استعارة اللاعب، و5 ملايين أخرى في حال تفعيل بند أولوية الشراء.

وبحسب تلك المصادر، فإن السالم سيوقّع عقد انتقاله إلى الاتحاد فور انتهاء مباراة الفيحاء غدًا أمام النصر، في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر النادي الأقرب للاعب طيلة الأسبوع الماضي، قبل أن يدخل الاتحاد على خط الصفقة.