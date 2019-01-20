تقارير.. النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم المدافع الأرجنتيني زالديفيا

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة النادي الأهلي السعودي قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع الأرجنتيني ماتياس زالديفيا، قلب دفاع فريق كولو كولو التشيلي، في إطار مساعيها لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن الإدارة الأهلاوية قدمت عرضها الأول لكولو كولو قبل نحو 10 أيام، إلا أن إدارة النادي التشيلي رفضته، قبل أن تجدد إدارة عبد الله بترجي العرض، بعد تعديله ليوافق متطلبات عملاق الكرة التشيلية.

وأشار مصدر الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي تنتظر رد كولو كولو على عرض ضم اللاعب، الذي طلبه بالاسم بابلو غويدي، مدرب الفريق الأول.

المدافع يبلغ من العمر 27 عامًا ولا يمانع في الانتقال للنادي السعودي، حيث قالت صحيفة “cdf” إن العرض الذي حصل عليه المدافع مغر كثيرًا.

وتعتزم إدارة الأهلي التخلي عن المدافع الحالي في الفريق اللاعب ألكسيس، الذي لم يحصد رضا الأهلاويين ليكون زالديفيا بدلاً منه.

وكان زالديفيا انضم إلى صفوف نادي كولو كولو في عام 2016 قادمًا من نادي آرسنال دي ساراندي الأرجنتيني.