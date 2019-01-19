بسبب أزمة خالد الغامدي.. هل يتسبب ماجد عبدالله في إقالة أحمد البريكي من نادي النصر السعودي؟ 

اشتعلت الأجواء داخل نادي النصر السعودي عقب التراشق الإعلامي الذي حدث مؤخرًا بين خالد الغامدي، لاعب الفريق، والمدير التنفيذي للنادي أحمد البريكي ثم تدخل مدير المركز الإعلامي عبدالله بن زنان لانتقاد اللاعب وتدخل ماجد عبدالله، نجم نادي النصر الأسبق، لمهاجمة البريكي.

وتدخل عبد الله في أي قضية نصراوية دائمًا ما يكون القرار في النهاية لصالحه لما للاعب السابق وأسطورة العالمي من تأثير قوي على الجماهير.

كان عبد الله ينتقد إدارة الأمير فيصل بن تركي وكان دائم ينتقد طريقة اختيار اللاعبين الأجانب، وهو ما كان يثير الجماهير ضد إدارة الأول، ومؤخرًا خرج اللاعب السابق بتصريح مثير للجدل بأن الأوروغوياني كارينيو لا يصلح لتدريب الفريق وأنه أشبه بـ”السائق الغشيم” الذي يقود سيارة فارهة.

رغم محاولات النصراويين وقتها الدفاع عن كارينيو وإثبات وجهة نظر ماجد الخاطئة، إلا أنه خلق حالة من الجدل بشأن مستوى المدرب إذ سرعان ما تعثر عقب تصريحاته الفريق في مباراتين فصدر قرار الإقالة.

المدير التنفيذي لنادي النصر أحمد البريكي لا يلقى قبولًا من قبل كثيرين من جماهير النادي على خلفية ما تردد بأن ميوله في الأساس هلالية وأنه يهدف للإساءة للنصر وللاعبيه القدامى.

تغريدة ماجد التي غرّد بها بالأمس حملت هجومًا عنيفًا على البريكي عندما وصف تصرفاته مع لاعبي الفريق السابقين والحاليين بأنه تصرف سيئ.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي، والذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية”.

ويذكر أن اللاعب خالد الغامدي كان قد قال في تصريحات إعلامية أن أحمد البريكي طالبه بعدم دخول النصر والبحث عن عرض إعارة للانتقال إلى أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الغامدي إلى أن البريكي طلب منه التنازل عن مليون ريال من مستحقاته للحصول على مخالصة مالية من النصر.