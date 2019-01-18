النادي الأهلي السعودي يتخطى النجوم ويتأهل لدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل النادي الأهلي السعودي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النجوم بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور الـ32 للبطولة.

وسجل ديجانيني تافاريس لاعب الأهلي، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة مشاركة المخضرم حسين عبدالغني، في أول ظهور له مع الفريق بعد انتقاله إليه من نادي أحد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويواجه الأهلي نظيره الوحدة في دور الـ16، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.