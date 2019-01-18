3 أندية سعودية تسعى لضم الجزائري سفيان فيغولي من غالاطة سراي التركي 

كشف تقارير صحفية عن وجود 3 عروض من أندية سعودية لضم الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غالاطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب أحد وكيل اللاعبين، فإن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب هي: الهلال والاتحاد والوحدة، وأن عرض الاتحاد هو الأعلى ماديًا من بين الثلاثة.

وكانت صحف تركية قد تحدثت عن مفاوضات اللاعب مع الاتحاد، حيث قالت إن النادي الذي كان يفاوض يونس بلهندة قد غير وجهته نحو فيغولي.

وسبق وتلقى فيغولي عروضًا خليجية في الميركاتو الصيفي الماضي لكن رئيس غالاطة سراي والجهاز الفني للفريق قد رفضوا رحيله.

يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن 5 لاعبين أجانب ويخطط للتعاقد مع اللاعب السادس ليبقي في صفوفه من الأجانب القدامى كلًا من فيلانويفا والمغربي كريم الأحمدي.

وشارك فيغولي في 17 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 949 دقيقة، أسهم خلالها في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.

وشهدت القيمة التسويقية للاعب تراجعًا كبيرًا في موقع “ترانسفير ماركات”، المختص في تقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت إلى 5 ملايين يورو، بعد أن كانت في حدود 18 مليون يورو في 2015، تاريخ لعبه لصالح فالنسيا الإسباني.

وطوال مسيرته الاحترافية، شارك اللاعب في 351 مباراة أسهم خلالها في 106 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ويشهد الدوري السعودي تواجدًا قويًا للاعبين الجزائريين، أبرزهم الثلاثي الدولي عز الدين دوخة ووهاب رايس مبولحي وجمال بن العمري.