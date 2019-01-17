اشتعال الأزمة بين خالد الغامدي ونادي النصر السعودي (شاهد)

انتقد عبدالله بن زنان مسؤول المكتب الإعلامي لنادي النصر السعودي، تصريحات خالد الغامدي لاعب الفريق، والتي انتقد فيها إدارة النادي العاصمي.

وقال بن زنان في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “خالد الغامدي لك كل الاحترام والتقدير، خروجك الفضائي غير مبرر وليس الحل، أخطأت بمحاولتك المشاركة في التمرين دون أن تتفاهم مع الإدارة، الأستاذ البريكي يتحرك بعلم الإدارة التي تتعامل مع الجميع بتقارير فني، علاقة جماهير النصر بالإدارة لا يمكن أن تتأثر بسبب خروجك الغير موفق”.

خالد الغامدي لك كل الاحترام والتقدير : – خروجك الفضائي غير مبرر وليس الحل

– اخطأت بمحاولتك المشاركة في التمرين دون أن تتفاهم مع الإدارة

– الأستاذ البريكي يتحرك بعلم الإدارة التي تتعامل مع الجميع بتقارير فنية

– علاقة جماهير النصر بالإدارة لايمكن أن تتأثر بسبب خروجك الغير موفق — عبدالله بن زنان (@bnznan) ١٧ يناير ٢٠١٩

وكان الغامدي قد اتهم محسن الحارثي، مدير الكرة بالفريق الأول في نادي الصر بمنعه من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك، لأن هناك توجيهات تمنعه من الدخول إلى ملعب التدريب، وذلك في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد.

وقال صاحب الـ “30 عاما” في لقاء مع برنامج “في المرمى” على فضائية “العربية” يوم الخميس: بعدها عدت إلى غرفة اللاعبين، وجاء رجال الأمن وتم إخراجي من الغرفة، وقالوا لي أن لديهم توجيهات من أحمد البريكي، المدير التنفيذي، بإخراجي من النادي، وقاموا باخراج سيارتي أيضا.

وأشار الغامدي إلى أنه اجتمع قبلها بيوم مع أحمد البريكي، وطلب منه الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة، وتابع: حينها طلبت أن أحصل على فرصة مع المدرب الجديد البرتغالي فيتوريا، وقال لي أن هناك اكفتاء في خانة الظهير الأيمن وأبلغني بأنه لن أدخل إلى تدريب اليوم التالي.

وواصل: أردت إجراء مخالصة مالية في حالة عدم رغبتهم في خدماتي، وطلب البريكي التنازل عن جزء من مستحقاتي، وتعامله كان استفزازيا ورغب في إهانتي.

ونفى الغامدي الأخبار المتداولة بأنه يقوم بتسريب أخبار النادي وتشكيلة الفريق قبل المباريات، قتئلًا:”خدمت النصر 8 سنوات ولا يمكن أن أضره”.

وأضاف: “تم منعي من التحدث مع رئيس النادي، سعود آل سويلم”.