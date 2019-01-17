القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر في كأس آسيا‎

يلاقي المنتخب السعودي منافسه القطري، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، في كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وضمن المنتخبان التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة، لكن مباراة اليوم ستحسم مركز الصدارة والوصافة.

وتغلب المنتخب السعودي 4/0 على كوريا الشمالية، ثم 2/0 على لبنان، في حين فاز منتخب قطر 2/0 على لبنان و6/0 على كوريا الشمالية.

ويلعب المنتخب المتصدر مع العراق في دور الـ 16، في حين يلعب الوصيف مع المنتخب الإيراني.

ويتفوق منتخب السعودية بشكل واضح على قطر في تاريخ اللقاءات السابقة بينهما، فالأخضر فاز في 17 مباراة خلال 37 مواجهة جمعتهما، بينما حصد منتخب قطر الفوز في 6 لقاءات، وفرض التعادل كلمته في 15 لقاء، وسجل منتخب السعودية 52 هدفًا، بينما أحرز منتخب قطر 27 هدفًا.