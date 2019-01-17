موعد مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا 2019

يثق فيلكس سانشيز مدرب قطر بعدم تأثر لاعبيه من الضغط المنتظر من مشجعي السعودية في القمة الخليجية المرتقبة في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وضمنت قطر والسعودية التأهل إلى دور الستة عشر، وستكون المواجهة فقط على تحديد أول مركزين، لكن رغم ذلك يترقب كثيرون اللقاء في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يمتلئ ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بجماهير السعودية.

وقال سانشيز للصحفيين أمس الأربعاء:”لا أعرف كيف سيكون الملعب، لكن اللاعبين شاركوا في مباريات مختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات خارج الأرض، حيث تساند الجماهير الفريق المنافس، ولا نشعر بالقلق، وهم لاعبون محترفون وسيتعاملون مع الضغوط، والجماهير لن تفرض ضغطًا بل تحضّر للحصول على المتعة، والمباراة 11 ضد 11، وهذا أهم شيء يجب التعامل معه”.

وأضاف:”لا شيء استثنائي في تدريباتنا أو استعداداتنا للمباراة، ونؤدي عملنا بغض النظر عن ظروف الجماهير، والملعب رائع، وأتمنى أن تكون أرضية الملعب رائعة أيضًا غدًا، ونتمنى أن تستمتع الجماهير بالمباراة”.

وقبل انطلاق المباراة سيعرف متصدر هذه المجموعة اسم منافسه، وهو الحال ذاته لصاحب المركز الثاني، لكن سانشيز قال إن كل تركيزه ينصب فقط على تحقيق نتيجة جيدة الآن.

وقال مدرب قطر:”نخطط للمباراة كما نفعل في المعتاد، ونفكر فقط في لقاء السعودية، ونعرف أن كل المباريات الأخرى (لمعرفة منافسنا) ستكون انتهت، وسنلعب بأسلوبنا، وسنحاول اكتساب الثقة، وأعتقد أن أفضل طريقة أن نخطط للمباراة، وأن نركز فقط على مواجهة السعودية”.

وأضاف:”ستكون مباراة صعبة ولا يمكن توقع النتيجة، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة والنتيجة السابقة (الفوز 6-صفر على كوريا الشمالية) منحتنا دفعة كبيرة لمواصلة ما نفعله، وهذه مباراة كرة قدم ولا علاقة للرياضة بالسياسة على الإطلاق”.

وكما جرت العادة خلال المؤتمرات الصحفية للمدرب، رفض “سانشيز” مجرد الحديث عن نيته بشأن التشكيلة، وكرر المدرب الإسباني الأمر ذاته قبل لقاء السعودية.

وعن إمكانية منح بعض اللاعبين راحة تجنبًا لشعورهم بالإرهاق، قال سانشيز:”نحن مستعدون لخوض منافسات ومباريات في فترة قصيرة، وأعتقد أن اللاعبين مستعدون، ولدينا إمكانيات كبيرة، ولدينا 23 لاعبًا، وكلهم مستعدون، ونتعامل مع مباراة تلو الأخرى”.

موعد مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا

وتنطلق مباراة السعودية وقطر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.