الإيفواري “آلان غراديل” يرفض عرضًا ضخمًا للانضمام إلى النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الإيفواري ماكس آلان غراديل قد رفض عرضًا مغريًا من النادي الأهلي السعودي مفضلًا البقاء مع فريقه تولوز الناشط حاليًا في الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة “starafrica” نقلًا عن صحيفة ليكيب أن إدارة تولوز تلقت عرضًا ضخمًا لضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لكن اللاعب رفض العرض.

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك مع تولوز في 18 مباراة الموسم الحالي إذ يعد عنصر أساسي في تشكيلة فريقه حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 5 آخرين .

يذكر أن اللاعب سبق له الاحتراف في أنديو ليدز وبورنموث الانجليزيين وسانت إيتيان وتولوز الفرنسيين.