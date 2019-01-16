نادي الهلال يتخطى هجر ويضرب موعدًا مع الفيصلي بدور الـ16 لكأس خادم الحرمين (فيديو)

ضرب نادي الهلال موعدًا مع الفيصلي في دور الستة عشر لكأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على هجر اليوم الأربعاء.

وأحرز المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس هدفين بواقع هدف في كل شوط، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عقب استعانة الحكم بتقنية الفيديو إثر لمسة الكرة ليد أحد مدافعي هجر داخل المنطقة.

وعزز القائد كارلوس إدواردو النتيجة في الدقيقة 63 إثر تمريرة محمد كنو التي جعلت المهاجم البرازيلي في وضع انفراد ليضع الكرة أرضية في الشباك.

وجاء الهدف الثالث قبل النهاية بعشر دقائق عندما انفرد جوميس بالمرمى، ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي مباراة أخرى بلغ الاتحاد دور الستة عشر للكأس بعد فوزه 2-1 على الوشم ليضرب موعدًا مع التقدم في الدور المقبل.

وتأخر الاتحاد بعد عشر دقائق من البداية بهدف نضال سعيد، لكن البرازيلي رومارينيو أدرك التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يسجل البديل جابر عيسى هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وخاض الاتحاد، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري المحلي للمحترفين، المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد حصول الوافد الجديد جاري رودريجيز من الرأس الأخضر على البطاقة الصفراء الثانية.

وبلغ الرائد دور الستة عشر أيضًا بعدما حسم الفوز على العين بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وتقدم صالح الشهري للرائد في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل دييجو أسيس للعين قبل النهاية بأربع دقائق.

ثم سجل مطير الشهراني هدف التقدم للعين بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني الإضافي قبل أن يتعادل الشهري للرائد في الدقيقة 114، ثم حسم الرائد ركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وسيلتقي الرائد مع الفائز من لقاء الشعلة والباطن في دور الستة عشر يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأحرز البرازيلي ريناتو تشافيز هدف الفوز للوحدة 1-صفر على العروبة بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 77 ليقود فريقه إلى دور الستة عشر.

وسيلتقي الوحدة في الدور المقبل يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري مع الفائز من لقاء النجوم والأهلي.