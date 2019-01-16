أهداف مباراة الهلال وهجر.. 2/0 للزعيم (فيديو)

تقدم الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي بهدف في شباك منافسه هجر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز غوميز هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 21 سددها أرضية في شباك منافسه.

???? الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 21

هجر 0 : 1 الهلال#هجر_الهلال #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/3og3xbAzCo — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ يناير ٢٠١٩

وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63.

???? الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 63

هجر 0 : 2 الهلال#هجر_الهلال #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/XecDnxtJV3 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٦ يناير ٢٠١٩

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وحصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات.