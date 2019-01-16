أهداف مباراة الهلال وهجر.. 2/0 للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة الهلال وهجر.. 2/0 للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي بهدف في شباك منافسه هجر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز غوميز هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 21 سددها أرضية في شباك منافسه.

وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وحصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات.

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