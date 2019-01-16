جدل واسع حول طرد غاري رودريغز خلال مباراة الاتحاد ضد الوشم بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

أثار حكم مباراة الاتحاد والوشم في كأس خادم الحرمين الشريفين الجدل، بعدما طرد اللاعب غاري رودريغز من “العميد” قبل أن ينزل إلى أرض الملعب.

وأشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه اللاعب القادم من غالاتا سراي التركي بعدما رفض الالتزام بمكان الإحماء، وكرر الحكم تحذيره له حتى أشهر في وجهه الكارت الأصفر الثاني ثم طرده من الملعب.

وحصل رودريغزز على طرد قبل أن يلمس الكرة بشكل رسمي مع الاتحاد، حيث انضم اللاعب إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحول هذا الطرد قال لؤي الناظر، رئيس نادي الاتحاد: “لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار، ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ”.

وأضاف في تغريدة له على “تويتر”: “سنحتج وبقوة على الكرت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا باسمها”.

لست من هؤلاء الذين يختفون خلف الأعذار، ولكن من يعتقد أن التعدي على نادي #الاتحاد سيمر مرور الكرام فهو خاطئ.. سنحتج وبقوة على الكرت الأحمر وسأتواصل مع لجنة التحكيم لتجنيد من يستحق أن يحكم بطولة نتشرف جميعنا بإسمها.. — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٦ يناير ٢٠١٩

وتأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزه مضيفه الوشم بصعوبة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة، على ملعب نادي الوشم في محافظة شقراء.

وتقدم الفريق المضيف أولًا عند الدقيقة 10، عن طريق لاعبه نضال سعيد، فيما عدل النتيجة لصالح الاتحاد لاعبه البرازلي رومارينهو عند الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمر تعادل الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليسجل جابر عيسى هدف الفوز لصالح الفريق الغربي في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع 45+6.

ويواجه فريق الاتحاد نظيره التقدم في دور الـ16 من البطولة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.