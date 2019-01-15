هل يرحل ديجانيني تافاريس عن النادي الأهلي السعودي؟

شدد عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي السعودي، على تلقي الإدارة عروضًا بالفعل للتعاقد مع ديجانيني تافاريس، القادم من الرأس الأخضر، ولكنها قوبلت بالرفض من جانبهم.

وقال بترجي في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ”: “إدارة الأهلي تلقت بالفعل عددًا من العروض للاعب ديجانيني قوبلت بالرفض، لثقتنا في إمكانياته العالية التي سترفع من قوة الفريق في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “لا يوجد لدى الإدارة أي نية لبيع أي لاعب يحتاجه الفريق في الوقت الحالي لأهمية الفترة الحالية والحاجة لكل لاعب، سواء على مستوى المحليين أو الأجانب، للمحافظة على استقرار الفريق والعودة للمنافسة على البطولات”.

وتابع: “مغادرة اللاعب إلى البرتغال جاء بإذن مسبق من الجهاز الفني وذلك لإنهاء بعض الأمور المتعلقه به، اللاعب سيكون متواجدًا في تدريبات الفريق اليوم استعدادًا للقاء المقبل”.

وضم الأهلي ديجانيني، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، لمدة 4 سنوات، لتعزيز النواحي الهجومية للفريق، في الموسم الجديد 2018-2019.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، في 147 مع نادي لاجونا في مختلف البطولات، سجل خلالها 51 هدفًا وساهم بـ17 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري المكسيكي الموسم الماضي بـ14 هدفًا.

كما دخل ديجانيني، تاريخ الدوري السعودي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين.

واكتسح النادي الأهلي ضيفه أحد بخمسة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري السعودي.