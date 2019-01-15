ريان بابل يغلق الباب أمام نادي الهلال السعودي وينضم إلى فولهام الإنجليزي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الهولندي الدولي ريان بابل قادمًا من بشيكتاش التركي حتى نهاية الموسم.

ويعود بابل إلى إنجلترا بعد أن خاض 146 مباراة مع ليفربول خلال الفترة بين 2007 و2011.

وأغلق باب ملف الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، حيث توقفت المفاوضات بين “الزعيم” وبشكتاش، بعد أن طلبت إدارة النادي التركي من الهلاليين مبلغ 10 ملايين يورو في حين كان عرض الهلال نحو 6 ملايين يورو فقط.

اللاعب الهولندي بلغت قيمته السوقية نحو 5 ملايين يورو، ولعب مع بشكتاش منذ بداية انضمامه نحو 89 مباراة سجل فيها 29 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

وأصبح المهاجم البالغ من العمر 32 عاما أول صفقة لفريق المدرب كلاوديو رانييري في انتقالات يناير كانون الثاني الجاري إذ يتطلع الفريق القابع في المركز 19 للخروج من منطقة الهبوط.

وقال بابل، الذي قضى فترة مع العين الإماراتي، لموقع ناديه الجديد على الإنترنت “أؤمن بالتأكيد بأن فولهام سيبقى في الدوري الممتاز، سبب من أسباب وجودي هنا أن أساعد الفريق في البقاء وأنا مستعد للمهمة ومتحمس ولا أطيق الانتظار”.

وقد يخوض بابل مباراته الأولى مع فولهام عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في الدوري يوم الأحد.