مباراة النصر والأنصار.. سوء أرضية ملعب الملز تثير غضب جمهور “العالمي”

أثارت أرضية ملعب الملز، الذي يواجه عليه نادي النصر السعودي نظيره الأنصار، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، غضب جمهور “العالمي” على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب سوء الأرضية.

وانتقد الجمهور على “تويتر” عبر هاشتاغ (#استاد_الملك_فهد) سوء أرضية الملعب بشكل كبير، وتداولوا صورًا للاعبين ويظهر من خلالها وجود صعوبة في ركل الكرة.

وقال المغرد سعود السبيعي: ” لا زالت أرضيات الملاعب التي يلعب عليها النصر في الرياض تثير الكثير من التساؤلات والحيرة والشكوك أيضًا، ليس من المعقول أن تكون أرضية الملز وملعب الملك فهد بهذا السوء الذي لم يحصل في تاريخ رياضتنا، هل ملعب جامعة الملك سعود المخصص للهلال هو سبب هذا الإهمال!!؟”.

#النصر_الانصار

– لازالت أرضيات الملاعب التي يلعب عليها النصر في الرياض تثير الكثير من التساؤلات والحيره والشكوك أيضا

– ليس من المعقول أن تكون أرضية الملز وملعب الملك فهد بهذا السوء الذي لم يحصل في تاريخ رياضتنا

– هل ملعب جامعة الملك سعود المخصص للهلال هو سبب هذا الإهمال !!؟ pic.twitter.com/xtlhLKAei8 — سعود السبيعي، (@BviGol) January 15, 2019

وأشار حسان الشيخ: “في أقل من أسبوعين تعدلت أرضية ملعب الجوهرة؛ لأن فيه ناس تبيها تتعدل، 3 شهور نعاني في ملعب الملز ولا تعدلت أرضيته وبنستمر نعاني على ملعب استاد الملك فهد لأنه ببساطة فيه ناس ما يبون أرضيته تتعدل”.

في اقل من اسبوعين تعدلت ارضية ملعب الجوهره لان فيه ناس تبيها تتعدل ٣ شهور نعاني في ملعب الملز ولا تعدلت أرضيته وبنستمر نعاني على ملعب إستاد الملك فهد لانه ببساطه فيه ناس ما يبون أرضيته تتعدل https://t.co/ioVirGUBKm — Hassan Al Alshaikh (@s7ss_) January 15, 2019

وقال الإعلامي عايض آل هرسان: “أتمنى من الأستاذ سعود آل سويلم صيانة ملعب النادي ولعب جميع المباريات هناك بدلًا من هذا العبث الذي يحدث من بداية الموسم في الملز والآن في الدرة”.

أتمنى من الأستاذ سعود ال سويلم صيانة ملعب النادي ولعب جميع المباريات هناك بدلاً من هذا العبث الذي يحدث من بداية الموسم في الملز والآن في الدره !!!!!@SSuwailm @Ahmed_AlBreki @Abdulazizjulail @bnznan @A_Almansour4 — عايض ال هرسان ???????? (@Ayedharsan) January 15, 2019

وكان عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، قد وصف أرضية الملعب من قبل “بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم”.

وفي ذات السياق، غرّد رئيس النصر، سعود آل سويلم، منتقدًا الأرضية، وكتب: “الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب”.

يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال عمر عبدالرحمن “عموري”، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.

وشدد مغرد آخر: “مؤامرة ملعب الملز واستاد الملك فهد يجب أن يتم تصعيده رسميًا وإعلاميًا، فالوضع أصبح لا يطاق.. يجب أن يصبح الموضوع رأي عام رياضي ويجب علاج هذه المشكلة.. الموضوع أصبح مخجل لدورينا المليء بالنجوم العالميين”.

مؤامرات قذره. ملعب الملز واستاد الملك فهد يجب ان يتم تصعيده رسمياً واعلامياً فالوضع اصبح لا يطاق .. يجب ان يصبح الموضوع رأي عام رياضي ويجب علاج هذه المشكلة .. الموضوع اصبح مخجل لدورينا المليء بالنجوم العالميين — اسمراااني يجننن ???????????????? (@9vfKftPxX6GmWWl) January 15, 2019

وأشار الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل عبر حسابه: “أقترح على إدارة نادي النصر طلب لعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود لحين إصلاح أرضية ملعب الملز واستاد الملك فهد، خاصة بعد اتضاح عدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد التي اتضحت خلال مباراة النصر والأنصار، والتي كنا نتعشم أنها كانت ستكون جاهزة 100% بعد كل هذا الانتظار”.