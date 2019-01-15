مباراة النصر والأنصار.. سوء أرضية ملعب الملز تثير غضب جمهور “العالمي”

مباراة النصر والأنصار.. سوء أرضية ملعب الملز تثير غضب جمهور “العالمي”

المصدر: فريق التحرير

أثارت أرضية ملعب الملز، الذي يواجه عليه نادي النصر السعودي نظيره الأنصار، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، غضب جمهور “العالمي” على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب سوء الأرضية.

وانتقد الجمهور على “تويتر” عبر هاشتاغ (#استاد_الملك_فهد) سوء أرضية الملعب بشكل كبير، وتداولوا صورًا للاعبين ويظهر من خلالها وجود صعوبة في ركل الكرة.

وقال المغرد سعود السبيعي: ” لا زالت أرضيات الملاعب التي يلعب عليها النصر في الرياض تثير الكثير من التساؤلات والحيرة والشكوك أيضًا، ليس من المعقول أن تكون أرضية الملز وملعب الملك فهد بهذا السوء الذي لم يحصل في تاريخ رياضتنا، هل ملعب جامعة الملك سعود المخصص للهلال هو سبب هذا الإهمال!!؟”.

وأشار حسان الشيخ: “في أقل من أسبوعين تعدلت أرضية ملعب الجوهرة؛ لأن فيه ناس تبيها تتعدل، 3 شهور نعاني في ملعب الملز ولا تعدلت أرضيته وبنستمر نعاني على ملعب استاد الملك فهد لأنه ببساطة فيه ناس ما يبون أرضيته تتعدل”.

وقال الإعلامي عايض آل هرسان: “أتمنى من الأستاذ سعود آل سويلم صيانة ملعب النادي ولعب جميع المباريات هناك بدلًا من هذا العبث الذي يحدث من بداية الموسم في الملز والآن في الدرة”.

وكان عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، قد وصف أرضية الملعب من قبل “بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم”.

وفي ذات السياق، غرّد رئيس النصر، سعود آل سويلم، منتقدًا الأرضية، وكتب: “الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب”.

يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال عمر عبدالرحمن “عموري”، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.

وشدد مغرد آخر: “مؤامرة ملعب الملز واستاد الملك فهد يجب أن يتم تصعيده رسميًا وإعلاميًا، فالوضع أصبح لا يطاق.. يجب أن يصبح الموضوع رأي عام رياضي ويجب علاج هذه المشكلة.. الموضوع أصبح مخجل لدورينا المليء بالنجوم العالميين”.

وأشار الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل عبر حسابه: “أقترح على إدارة نادي النصر طلب لعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود لحين إصلاح أرضية ملعب الملز واستاد الملك فهد، خاصة بعد اتضاح عدم جاهزية أرضية استاد الملك فهد التي اتضحت خلال مباراة النصر والأنصار، والتي كنا نتعشم أنها كانت ستكون جاهزة 100% بعد كل هذا الانتظار”.

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