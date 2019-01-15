أسباب هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على الإعلامي بتال القوس

تسببت صورة نشرتها صحيفة الرياضية التي يرأس تحريرها الإعلامي السعودي بتال القوس في حالة غليان لدى جماهير نادي الهلال، حيث طالبت الجماهير بحظر حساب الإعلامي السعودي، على تويتر وحساب الصحيفة أيضاً.

ونشرت الرياضية صورة لمحترف فريق الحزم، البرازيلي فاجنر اليماو تحت عنوان “قاهر الهلال يطعم القطط” .

كان اليماو قد قاد الحزم للفوز على الهلال في الدوري السعودي.

ودشنت جماهير الهلال هاشتاغ حمل عنوان #تبليك_خادم_النصراويين_مطلب_هلالي حيث شارك جماهير الهلال بكثافة في الحملة.

ودشنت جماهير الهلال حملة أخرى بعنوان #خادم_النصر_بتال للهجوم على مقدم برنامج في المرمى على قناة العربية.

رئيس الهلال @m_bin_faisal

ونائب الرئيس @FAHADALRASHED15

يحظران حساب @battalalgoos في تويتر وأنا معهم واتمنى من جميع الهلالين بتويتر العمل بهذا الشي لأن الموضوع زاد عن حده.#تبليك_خادم_النصراويين_مطلب_هلالي — أبو لطيفه (@AbuLatifa) January 14, 2019

المغرد الهلالي أبو مرزوق قال :”من 2014 وأنا معطيه بلوك، ودخلت الآن وتفاجأت أنه أعطاني بلوك أيضًا ، ما يمارسه ضد الهلال عبر سنوات في برنامجه وصحيفته يحتاج لوقفة من الزعماء ، تبليك الرئيس ونائبه لم يأت من فراغ”

#تبليك_خادم_النصراويين_مطلب_هلالي من ٢٠١٤ وانا معطيه بلوك ودخلت الآن وتفاجأت انه اعطاني بلوك أيضاً ، ما يمارسه ضد الهلال عبر سنوات في برنامجه وصحيفته يحتاج لوقفة من الزعماء ، تبليك الرئيس ونائبه لم يأتي من فراغ pic.twitter.com/UaLHjQB1n6 — أبو مرزوق (@_AboMrzoq) January 14, 2019

جماهير النصر ردت على هاشتاغ الهلاليين بهاشتاغ #حملة_متابعة_بتال_القوس لدعم بتال القوس في مواجهة جمهور الهلال.

المغرد النصراوي “ma” قال :” أستاذ المهنية والعدالة والطرح المميز “

الإعلامي معن القويعي قال :”تجاوزاته ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، سواء عبر منبره “الوردية” أو العربية… ‏جمهور ⁧#الهلال⁩ سر قوته وهم أعضاء شرفه وهم الأساس القائم عليه الكيان”.

وغرد علي العسيري عن بتال القوس:”شخص يكرهه المتعصبون ويراهن عليه العقلاء “.