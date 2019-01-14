شاهد.. حسين عبدالغني بقميص النادي الأهلي السعودي مجددًا (صور)

وقّع النجم المخضرم حسين عبدالغني عقود انضمامه إلى النادي الأهلي السعودي مجددًا، اليوم الإثنين، حتى نهاية الموسم.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو لحسين عبدالغني يحتوي على لقطات وهو بعمر 8 أعوام، ويلعب مع النادي، ثم لقطات من العام 1995 وهو يرتدي قميص الفريق لأول مرة، وأخرى العام 2007 في آخر مباراة له مع الراقي

وأعلن أُحد رحيل حسين عبدالغني، أمس الأحد، إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أُحد في بيان مقتضب: “إدارة النادي تتقدم بخالص الشكر للكابتن حسين عبدالغني على الفترة التي قضاها في نادي أُحد خلال الأشهر الماضية، وتتمنى له التوفيق مع ناديه الشقيق الأهلي”.

ووافق بابلو جويدي مدرب الأهلي على الصفقة، عقب متابعته مستويات اللاعب المخضرم في أكثر من مباراة.

وبحسب موقع ” transfermarkt” فإن حسين عبدالغني، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، شارك مع النصر في 146 مباراة، ومع نيوشاتل 19 مباراة، ومع فيريا 13 مباراة، ومع أحد 11 مباراة

ويحتل الأهلي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.

حسين عبدالغني أهلاوياً حتى نهاية الموسم #نورت_دارك pic.twitter.com/YCgODSexZM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٤ يناير ٢٠١٩