مدافع القادسية محمد خبراني يدخل اهتمامات نادي النصر السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية، إن نادي النصر السعودي وضع مدافع القادسية محمد خبراني، ضمن اهتمامات الفريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة الرياض، فإن خبراني دخل اهتمامات العالمي.

ويبحث النصر عن مدافع محلي للتعاقد معه، أملًا في توفير مقعد لاعب أجنبي لدوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة الأنصار في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر تسعى لعقد اجتماع مع نظيرتها في بنفيكا البرتغالي؛ لحسم صفقة انتقال المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا، مهاجم الفريق.

وحسب التقارير، فإن روي فيتوريا، مدرب النصر الجديد، سيلعب دورًا حاسمًا لإنهاء تلك الصفقة لصالح فريقه الحالي، لتدعيم الخط الهجومي.

وكان النصر حاول الحصول على خدمات جوناس، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 6 ملايين يورو بعقد لمدة عامين، لكن بنفيكا تمسك ببقاء اللاعب.

وكان جوناس محور الصراع بين قطبي الرياض، النصر والهلال، الصيف الماضي، إذ حاولت إدارة الزعيم التعاقد معه بواسطة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وعلاقاته مع مسؤولي بنفيكا، لتحويل مسار الصفقة لحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في آخر موسمين.

يشار إلى أن جوناس أوليفيرا يبلغ من العمر 34 عامًا، ويمتلك قدرات تهديفية كبيرة، وسجل 6 أهداف هذا الموسم في الدوري البرتغالي حتى الآن.

وأحرز جوناس، في الموسم الماضي، 34 هدفًا خلال 30 مباراة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، كما سبق له خوض التجربة مع فالنسيا وجريميو وسانتوس.

من جهة أخرى، تخطط إدارتا النصر والفيحاء لعقد صفقة ثنائية لضم عبدالله الأسطا وخالد الغامدي من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل ضم عبدالله السالم لاعب الفيحاء.