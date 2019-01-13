بسبب نادي الهلال.. لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب سعود آل سويلم رئيس النصر

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، عقوبات وغرامات على أندية ولاعبي دوري المحترفين.

وألزمت اللجنة سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لإساءته لمنافسه الهلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على المهاجم المغربي نورالدين إمرابط وعبدالعزيز الجبرين، ثنائي نادي النصر، بمبلغ 45 ألف ريال.

وجاءت الغرامة بواقع 25 ألف على الدولي المغربي، و20 ألف للجبرين، لتغيبهما عن المقابلة الإعلامية السريعة (فلاش أنترفيو)، عقب مباراة النصر والفيصلي، التي انتهت بالتعادل 2/2.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، قدرها 25 ألف ريال، لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية الخاصة برابطة الدوري، طيلة مدة مباراة فريقه مع الرائد، التي انتهت بالتعادل 1/1.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الهلال بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، لإلقاء جماهيره 8 عبوات ماء على أرض الملعب تجاه فريق الرائد.

وأوقفت اللجنة محمد الفهيد، لاعب الفتح، مباراة رسمية واحدة، بعد طرده من مباراة ناديه أمام الوحدة، الذي انتهى بفوز الأخير 1/0.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، مقابل 34 للنصر في المركز الثاني، و32 للشباب في المركز الثالث.