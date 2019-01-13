محمد البريك قبل مباراة السعودية وقطر.. الأخضر يريد العلامة الكاملة

قال محمد البريك لاعب المنتخب السعودي، اليوم الأحد، إن الأخضر يريد الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على قطر الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من كأس آسيا 2019.

وتغلب المنتخب السعودي 4/0 على كوريا الشمالية في الجولة الأولى، ثم 2/0 على لبنان في الجولة الثانية، ويلتقي قطر في مباراة لتحديد المتصدر، إذ تأهل المنتخبان إلى الدور المقبل.

وأكد محمد البريك أن الأداء الجماعي كان مفتاح الفوز على لبنان 2/0 أمس السبت، وقال: “كما فعلنا في المباراة السابقة، لعبنا كوحدة واحدة وبقلب واحد، ونريد التقدم لأقصى ما يمكن في البطولة”.

وأضاف: “نحن دائمًا نريد أن نقوم بعمل أفضل، ونأمل أن نتمكن من تقديم عمل جيد ونطبق تعليمات المدرب، كي نتحسن أكثر”.

وأردف: “لا يوجد كلمات نعبر بها عن شكرنا للجماهير التي وقفت خلفنا في أول مباراتين، ونأمل أن نشاهدهم في المباراة المقبلة أمام قطر وفي دور الـ16 أيضًا”.

وواصل: “كما قلت من قبل، نحن نتعامل مع كل مباراة بمفردها، أمامنا مباراة مهمة جدًا ضد قطر، ونريد أن نحصل على النقاط الثلاث، وننهي الدور الأول بالعلامة الكاملة، وبعد ذلك يمكن أن نبدأ التفكير في مباراة دور الـ16”.

وأتم البريك: “بالتأكيد نريد الحصول على صدارة المجموعة؛ لأن هذا الأمر يمنحنا المزيد من الثقة ويعطينا أفضلية”.

وختم: “لا يوجد فريق أفضل مواجهته في الأدوار الإقصائية، وإذا أردت أن تفوز باللقب، فإنك يجب أن تفوز على كل فريق تواجهه، لا أعتبر أن هناك منافسًا ضعيفًا، لأن كل فريق يبلغ هذه المرحلة يعتبر خصمًا قويًا”.